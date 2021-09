Sprawdź nasz poradnik jak przygotować auto na jesień? [GALERIA]

Każda pora roku wymaga od nas odpowiedniego przygotowania auta do warunków panujących na drodze. Tylko to zagwarantuje nam pełen komfort i wygodę jazdy, a co najważniejsze – bezpieczeństwo. Eksperci Santander Consumer Multirent podpowiadają na co zwrócić uwagę, mając na względzie zbliżającą się jesień?

Andrzej Banas/ Polska Press