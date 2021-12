Sprawdź horoskop miłosny dla Bliźniąt na styczeń 2022. Jakie niespodzianki przygotowały gwiazdy?

Czego mogą się jeszcze spodziewać Bliźnięta w styczniu według horoskopu?

Bliźnięta będą mogły nieco zwolnić i zająć się tym, na co do tej pory nie miały siły, ani czasu. Bliźnięta będące w związkach, powinny poświęcić więcej czasu swoim partnerom lub partnerkom, bowiem w ostatnich tygodniach drugie połówki miały prawo czuć się nieco zaniedbane. To także dobry moment na nadrobienie towarzyskich zaległości. Świetnym pomysłem będzie wspólny wypad do kina czy na miasto. Los uśmiechnie się także do portfeli - nieoczekiwany zastrzyk gotówki jest w zasięgu wzroku.