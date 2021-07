Sprawcą śmiertelnego potrącenia pod Kielcami jest kierowca ciężarówki? Policja apeluje

Do śmiertelnego potrącenia doszło we wtorek ok. godz. 3:30 na DK 73 w miejscowości Bilcza na odcinku Kielce - Busko-Zdrój.

- Mężczyzna leżał na pasie w kierunku Kielc. Najprawdopodobniej został potrącony przez nieznany pojazd. Niestety przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Ustalamy, jak doszło do tego zdarzenia – mówił Onetowi w dniu odkrycia zwłok Karol Macek, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

- W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że pojazd ciężarowy po zdarzeniu najprawdopodobniej mógł przemieszczać się trasą od Bilczy, ulicami Popiełuszki, Tarnowska, Aleja Solidarności, Świętokrzyska, Jesionowa, w kierunku miejscowości Kostomłoty – podkreśla Karol Macek.

Policja apeluje do osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia, o kontakt z Wydziałem d/s Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym osobiście w Kielcach ul. Kołłątaja 4, telefonicznie pod numerami 47 802 3720, 47 802 3733 lub numerem alarmowym 112.