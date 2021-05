Sprawa zabójstwa Joanny Matjaszek. Jest przełom?

Na kilka dni przed zniknięciem dziewczyny, para pokłóciła się o to, że Joasia wydała zarobione pieniądze na ubrania, a nie na głośniki do samochodu Przemysława. 3 listopada 2000 roku Asia wybrała się do Niwki na imprezę urodzinową chłopaka. Miała wrócić do domu wieczorem, ale tak się nie stało. Zaniepokojona matka zadzwoniła na komisariat policji w Brzesku, ale zgłoszenie zostało zlekceważone, a po pewnym czasie okazało się, że dyżurny nawet nie odnotował telefonu.

Ta dziewczyna została przez W. zgwałcona, a kilka tygodni później także pobita. Jak czytamy w Onecie, najprawdopodobniej matka chłopaka wezwała policję, której miała powiedzieć, że nie chce drugiego zabójstwa w domu.

Za gwałt, próbę gwałtu i policję sąd skazał Przemysława W. na 7,5 roku więzienia. W aktach sprawy znajdują się zeznania mężczyzny, który – niepytany przez nikogo – zaczął mówić o zaginięciu Joanny Matjaszek, twierdząc, że została zamordowana.

Oficjalnie 3 listopada 2000 roku Przemysław odprowadził Joannę na autobus, a gdy ten przyjechał, dziewczyna odjechała w stronę domu. Nie potwierdza tego sprzedawczyni z pobliskiego sklepu, która widziała ich na przystanku – nie przypomina sobie, by dziewczyna wsiadała do autobusu.

Joanna M., która także była na imprezie, mówi, że Joanna Matjaszek nie pojechała tego dnia do domu. Wyznał jej to W., mówiąc, że dziewczyna wróciła do niego, gdy wszyscy wyszli. Kiedy wpadł w szał, próbowała go uspokoić i nie dopuścić, by pijany gdzieś jechał. Kiedy próbowała zabrać mu kluczyki do samochodu, uderzył ją. W. zakończył opowieść słowami: „wepchałem ją do samochodu i wywiozłem kur… do lasu”. Tam ją uderzył i zostawił, ale po pewnym czasie wrócił. Nie odpowiedział jednak Joannie M., co się stało dalej - przypomina Onet.