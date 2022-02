Sprawa Turowa została wykreślona z rejestru unijnego Trybunału Sprawiedliwości

Jak poinformował we wtorek Ireneusz Krolowca z TSUE, postanowieniem z dnia 4 lutego 2022 r. sprawa C-121/21 została wykreślona z rejestru Trybunału w następstwie ugody między Czechami i Polską.

Spór o kopalnię Turów

Polsko-czeskie rozmowy w sprawie kopalni Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku. Celem ich było wypracowanie umowy międzyrządowej, która m. in. spowoduje wycofane z TSUE skargi, która została złożona przez Czechy w lutym. Strona czeska zarzuciła Polsce, że działanie i dalsza rozbudowa kopalni jest zagrożeniem dla mieszkańców okolic Liberca, m. in. w zakresie dostępu do wody.

W maju 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał skargę Czech za zasadną i wydał nakaz natychmiastowego wstrzymania wydobycia w spornej kopalni aż do czasu wydania ostatecznego werdyktu.