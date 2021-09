Sprawa Turowa. Prof. Zdzisław Krasnodębski: TSUE stosuje zazwyczaj w wypadku Polski takie rozwiązania, które są dla nas niekorzystne

Kilka dni temu zapadła kontrowersyjna decyzja TSUE, który postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Decyzja ta zapadła jednoosobowo, podjęła ją wiceprezes TSUE. Polska wnioskowała, aby możliwe procedowanie sprawy przez TSUE w tzw. składzie wielkiej izby, ale prośba została zignorowana. O czym to może świadczyć?

Uważam, że świadczy to o tym, że TSUE jest Polsce niechętny i chyba nie powinno nas to dziwić. Wiemy, że bardzo często w wyrokach sądowych, w stosowanych procedurach sądowych – również dotyczy to naszego kraju – sympatie sędziów i ich poglądy odgrywają dużą rolę. Niezależnie od litery prawa można stosować tę procedurę lub inną, można proponować różne składy itd. TSUE stosuje zazwyczaj w wypadku Polski takie rozwiązania, które są dla nas niekorzystne.