Sprawa Tomasza Arabskiego. Prokuratura ocenia kasacje jako „oczywiście bezzasadne”

Śledczy z warszawskiej Prokuratury Regionalnej przedstawili w piątek swoje stanowisko w sprawie dwóch kasacji, jakie wnieśli do Sądu Najwyższego obrońcy byłego ministra Tomasza Arabskiego. Według prokuratorów zarzuty zawarte w obu kasacjach są „oczywiście bezzasadne” - podała Polska Agencja Prasowa.

Obrona Arabskiego podnosi w kasacjach m.in. "nienależytą obsada sądu odwoławczego, brak obecności wszystkich członków składu orzekającego sądu I instancji, a także to, iż akt oskarżenia przeciwko Arabskiemu został wniesiony przez osoby do tego nieuprawnione". Obrona domaga się także wniesienia pytań prejudycjalnych do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Zdaniem prokuratury kasacje obrońców Arabskiego obliczone są na wydłużenie postępowania sądowego aż do przedawnienia karalności czynu.

Tomasz Arabski został w czerwcu prawomocnie skazany przez warszawski Sąd Apelacyjny na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za niedopełnienie obowiązków przy organizacji tragicznego lotu do Smoleńska, w którym 10 kwietnia 2010 r. zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską.