Sprawa Romana Giertycha. Prokuratura chce przedstawić politykowi dodatkowe zarzuty

Z pisma, do którego dotarli dziennikarze polskatimes.pl wynika, że Prokuratura Regionalna w Lublinie wezwała podejrzanego Romana Giertycha na przesłuchanie w dniu 14 grudnia 2021 r. Śledczy zamierzają przedstawić mu dodatkowe zarzuty w sprawie dotyczącej przywłaszczenia ponad 72 mln zł na szkodę giełdowej spółki Polnord.

To dwudziesty pierwszy wyznaczony mu termin. Każde poprzednie wezwanie na przesłuchanie Roman Giertych zignorował. Jeśli nie stawi się po raz kolejny, prokuratura planuje wystąpić do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Zgoda sądu umożliwi poszukiwanie znanego polityka listem gończym. Prokuratura tłumaczy, że jest to konieczne w sytuacji, gdy miejsca przebywania podejrzanego nie znają – jak deklarują – ani jego żona, ani współpracownicy. Okoliczności wskazują zaś, że znany polityk celowo ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, wiedząc o kierowanych do niego wezwaniach i nowych zarzutach prokuratury.