Sprawa Pegasusa. Paweł Kukiz zapowiada spotkanie z opozycją

Lider Kukiz’15 zamieścił na Facebooku post dotyczący przyjętych przez Sejm ustaw, które zgłosiło jego ugrupowanie. Chodzi o ustawę o uprawie konopi włóknistych i ustawę o uprawie marihuany medycznej.

"Wczoraj Sejm uchwalił dwie nasze ustawy. Marihuana lecznicza - do tej pory tylko z importu - będzie mogła być uprawiana w Polsce, znikną też dotychczasowe ograniczenia dla rolników przy uprawie konopi włóknistych. Ja osobiście jestem za całkowitą legalizacją ale te wczorajsze ustawy to i tak przełom w kilkunastoletniej, do niedawna bezskutecznej walce. Dobry krok w dobrą stronę" - napisał.