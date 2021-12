Sprawa odejścia Paulo Sousy. PZPN "nie będzie udzielał dalszych komentarzy"

W komunikacie wydanym po posiedzeniu PZPN poinformował że, "w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie, do odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy".

Sousa odszedł z funkcji trenera polskiej jedenastki do brazylijskiego klubu Flamengo Rio de Janeiro. Według nieoficjalnych informacji sprawa jest już uzgodniona pomiędzy Sousą, Flamengo i polską federacją. Za wcześniejsze zerwanie kontraktu przez Portugalczyka PZPN ma otrzymać 325 tysięcy euro odszkodowania.

Wiadomość o rezygnacji z funkcji trenera Sousa przekazał prezesowi PZPN w niedzielę. Cezary Kulesza napisał, że to, co zrobił Sousa to "skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera".