Sprawa kopalni Turów. Prof Karski: Kary w ogóle nie są przewidziane w traktatach UE

W środę ta sama sędzia oddaliła wniosek Polski o uchylenie postanowienia z 14 lipca 2021 roku. W postanowieniu tym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych dotyczących w szczególności właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

W połowie lipca Lapuerta postanowiła, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która zajmuje się m.in. uchylaniem immunitetów sędziom, powinna zawiesić działalność.

Mówiąc o sprawie Turowa prof. Karol Karski, europoseł PiS, powiedział polskatimes.pl, że doszło do sytuacji, w której jedna sędzia wydała jednoosobowo postanowienie, następnie przyszło odwołanie od jej decyzji, po czym ta sama pani sędzia przejęła to odwołanie, które zostało skierowane nie do niej i sama następnie je jednoosobowo rozpatrzyła.

– Ostatecznie stwierdza, że to ona ma rację, a odwołanie jest bezzasadne i dodatkowo jeszcze nakłada kary, które w ogóle nie są przewidziane w traktatach. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w art. 260, przewiduje możliwość nakładania kar w przypadku niewykonania wyroku, natomiast nie przewiduje nakładania kar w przypadku niewykonania postanowień tymczasowych – wyjaśnił.