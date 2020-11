Sprawa kard. Dziwisza. Przewodniczący Episkopatu wydał oświadczenie

Kardynał Gulbinowicz pozbawiony insygniów biskupich. Ma zakaz pojawiania się publicznie. To decyzja papieża

Kardynał Henryk Gulbinowicz ukarany jedną z najwyższych kar w Kościele. To decyzja papieża Franciszka. 97-letni kardynał traci insygnia biskupie, ma zakaz celebrowania nabożeństw i uczestniczenia w publicznych spotkaniach. Pozbawiono go także prawa do mszy pogrzebowej w katedrze i pochówku w katedrze. To efekty „zarzutów dotyczących przeszłości kardynała". Decyzję zakomunikowali kardynałowi delegaci Watykanu, którzy specjalnie w tym celu przyjechali do Wrocławia.