Sprawa Amber Gold. Akt oskarżenia przeciw prokurator nadzorującej postępowanie, grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności

Jak Radio Wrocław poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lidia Tkaczyszyn - Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko prokurator Barbarze K., która prowadziła i nadzorowała postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012, a więc bezpośrednio po złożeniu zawiadomienia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Barbarze K zarzuca się między innymi niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. - Barbara K. w rażący sposób zaniedbała swoje obowiązki, ignorując informacje o przestępczej działalności Amber Gold i nie wykonując wielu oczywistych czynności. Umożliwiła kontynuowanie przestępczej działalności przez Marcina P. i kierowaną przez niego spółkę Amber Gold, której działania doprowadziły niekorzystnego rozporządzenia mieniem niemal 19 tysięcy osób – dodała Tkaczyszyn.

Według PO w Legnicy Barbara K., w ciągu prawie trzech lat, podczas prowadzenia i nadzorowania śledztwa w sprawie Amber Gold, spółka zawarła około 50 tysięcy transakcji lokat w złoto o wartości ponad 800 milionów złotych. - W wyniku przestępczego procederu wielu pokrzywdzonych straciło oszczędności całego swojego życia – podkreśliła rzeczniczka.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zajmowała się tą sprawą, ponieważ została wyznaczona do prowadzenia tego śledztwa decyzją zastępcy prokuratora generalnego. Co więcej rzecznik PO w Legnicy dodała, że Barbarze K grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.