Spóźniony Sarmata, czyli atomowa triada Rosji ma problem

Z ostatnich oficjalnych danych – publikowanych zgodnie z traktatem New START przez USA i Rosję co pół roku – wynika, że według stanu na 1 września 2021 roku Rosja posiadała 1458 rozmieszczonych głowic bojowych, 527 rozmieszczonych wyrzutni (wszystkich zaś wyrzutni 742). W porównaniu ze stanem sprzed pół roku, liczba głowic wzrosła o dwie, rozmieszczonych wyrzutni o 10, a wszystkich wyrzutni zmniejszyła o 25. W porównaniu z USA, Rosja ma więcej głowic, natomiast mniej wyrzutni. Generalnie jednak to właśnie te dwa państwa pozostają dominatorami na świecie, jeśli mowa o arsenale jądrowym.

Dla Moskwy przez długi czas arsenał atomowy był jedynym wyznacznikiem mocarstwowości po tym, jak runął Związek Sowiecki. Za czasów Putina to się zmieniło, Rosja odbudowała swe zdolności konwencjonalne. Ale broń nuklearna to wciąż straszak, po który Kreml chętnie sięga. I nie jest przypadkiem, że wojska strategiczne (czyli wyposażone w broń atomową) są traktowane priorytetowo w procesie modernizacji wojska.

Modernizacja

Rosja realizuje od lat program modernizacji arsenału jądrowego. W grudniu 2020 r. Władimir Putin zatwierdził rozkaz dla Strategicznych Wojsk Rakietowych, aby w ciągu roku do służby wprowadziły 13 wyrzutni uzbrojonych w międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM) Jars, jak też wyrzutni UR-100N UTTH wyposażonych w hipersoniczne pociski Awangard. Zadania te zostały wykonane. Jeden z pułków dywizji rakietowej w Barnaule został doposażony w mobilne ICBM Jars, a pułk rakietowy dywizji kozielskiej uzupełniono wyposażając go w wariant Jarsów wystrzeliwany z silosów. Z kolei dywizja w Dombarowsku otrzymała dwa pociski w hipersonicznej wersji Awangard. Otrzymawszy w ciągu trzech lat sześć wyrzutni, pierwszy pułk tej dywizji został całkowicie zmodernizowany. W sumie w 2021 roku Strategiczne Wojska Rakietowe otrzymały 15 wyrzutni ICBM. A przecież chodzi tylko o jedno z trzech ogniw jądrowego arsenału Rosji.