Spowodował wypadek, w którym zginęły trzy siostry i córka jednej z nich. Kierowca ciężarówki czeka na wyrok

- Biegły wykazał, że w przypadku, gdyby poruszał się on z prędkością dozwoloną, to do zdarzenia by nie doszło, gdyż kierująca samochodem osobowym zdążyłaby wykonać manewr, tj. zjechać z pasa ruchu ciężarówki. Tym samym przyjąć należało, iż kierujący samochodem ciężarowym przyczynił się do zaistnienia wypadku, pozbawiając się możliwości uniknięcia zderzenia – dodał.

Obrona mężczyzny ma zastrzeżenia do sposobu oznakowania drogi. Wyrok ma zapaść 30 czerwca.

Źródło: Onet.pl