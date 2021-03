Spowiedź wielkanocna 2021. Gdzie i jak spowiadać się w czasach pandemii koronawirusa? Czy można wyspowiadać się online?

Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany "żalem doskonałym" lub "żalem z miłości". Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe - mówi katechizm.