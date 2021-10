Spotkanie z niedźwiedziem. Co robić? Tatrzański Park Narodowy przypomina zasady bezpieczeństwa na szlaku

Niedźwiedzie w Tatrach

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego podają, że do kontaktu doszło w bardzo bliskiej odległości. Niedźwiedź nie wyczuł zapachu zbliżającego się człowieka i nie spodziewał się spotkania w takim miejscu - jak podkreślono w komunikacie, turysta zszedł ze szlaku. Z perspektywy zwierzęcia był to atak człowieka. W reakcji obronnej niedźwiedź ugryzł mężczyznę w nogę i uciekł. Na szczęście obrażania okazały się niegroźnie, a turysta jeszcze tego samego dnia opuścił szpital.

"W czwartek 21 października 2021 w miejscu oddalonym od szlaku turystycznego, w Dolinie Chochołowskiej doszło do spotkania człowieka z niedźwiedziem. Zaskoczone zwierzę, najprawdopodobniej w akcie obrony, ugryzło starszego mężczyznę w nogę" - poinformował w komunikacie TPN.

Jak uniknąć spotkania z niedźwiedziem w górach?

Aby zminimalizować ryzyko spotkania z dzikimi zwierzętami, przede wszystkim nie należy schodzić z wyznaczonych szlaków turystycznych (TPN przypomina, że jest to zakazane). Nie należy też dokarmiać dzikich zwierząt ani się do nich zbliżać. Trzeba pamiętać też, by zawsze wracać z gór przed zmrokiem.