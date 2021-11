Spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów. Trzy ważne decyzje

W piątek w Sejmie odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół ws. walki z pandemią COVID-19.

– Była zgoda wszystkich abyśmy wprowadzili ustawę o funduszu kompensacyjnym i ta ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu. Ustawa, która będzie ustawą tylko i wyłącznie o tym funduszu. Nie będą w tej ustawie zamieszczone inne dodatkowe rzeczy, taki był wymóg stron parlamentarnych – powiedział dziennikarzom wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po spotkaniu.

Podczas rozmów zgodzono się również co do darmowych testów dla niektórych grup. – Mówimy o pracownikach służby zdrowia, oświaty, ale też administracji, komunikacji miejskiej. To będzie w formie rozporządzenia, że każdy taki pracownik na swoją prośbę bezpłatnie będzie mógł wykonać taki test. Ta osoba nie będzie w tym czasie włączona na kwarantannę. To była pełna zgodność w tym temacie – przekazał wiceszef Ministerstwa Zdrowia.