Spotkanie w Budapeszcie. Morawiecki: Widzimy, że Europa jest rozchwiana. Elity w Brukseli próbują przedstawiać ją jako projekt salonów

W czwartek w Budapeszcie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz Matteo Salvinim, liderem włoskiej Ligi.

- Każda dyskusja międzynarodowa obecnie skupia się na pandemii COVID-19. Podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i wzywamy Komisję Europejską, by zwiększyła swoje wysiłki na rzecz szybszego dostarczania szczepionek. Musimy przyspieszyć proces szczepień w Europie. I to było zagadnienie numer jeden naszego spotkania. Oczywiście nie był to główny temat naszego spotkania– mówił w oświadczeniu po spotkaniu premier Węgier Viktor Orban.