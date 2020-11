Spotkanie Viktora Orbána oraz Mateusza Morawieckiego dotyczące unijnego budżetu: Stanowisko Polski i Węgier jest jasne

W ciągu ostatnich tygodni kwestia unijnego budżetu należy do kluczowych podczas politycznych debat. Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą dojść do porozumienia, co związane jest z mechanizmem połączenia budżetu UE ze stanem praworządności w krajach członkowskich. Polska oraz Węgry były państwami, które zgłosiły zastrzeżenia w związku z planem połączenia dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności. Zarówno premier Morawiecki, jak i premier Orbán zapowiedzieli, że skorzystają z prawa weta, jeśli nie zostanie wypracowane satysfakcjonujące porozumienia w sprawie tego mechanizmu.

W czwartek to Mateusz Morawiecki odwiedził premiera Orbána w Budapeszcie. Wtedy to szefowe rządów podpisali deklarację mówiącą o tym , że Polska i Węgry zobowiązują się do trzymania wspólnego frontu podczas negocjacji unijnego budżetu –kraj nie będzie popierał czegoś, co nie jest uznawane przez drugi.