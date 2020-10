Spotkanie szefa MEN ze związkami nauczycielskimi. W czwartek decyzja ws. szkół

Szef MEN zaznaczył, że resort rozpoczął zmianę sposobu nauczania od starszych roczników (szkoły średnie i wyższe – red), gdyż „wnika to z wypowiedzi ekspertów, którzy twierdzą, ze jeśli jest zagrożenie w środowisku szkolnym to przede wszystkim w tych starszych rocznikach, a najmniejsze jest w rocznikach do 12 roku życia”. - Zdaniem wirusologów, tam transmisja choroby jest na znikomym poziomie – tłumaczył.

Szef ZNP wręczył ministrowi edukacji i nauki 21 edukacyjnych postulatów w czasie pandemii.

Minister odpowiedział, że jutro zostaną ogłoszone decyzje ws. bezpieczeństwa w szkołach. Najprawdopodobniej będą one dotyczyły starszych klas szkół podstawowych.

21 przedstawionych postulatów:

1. zmniejszenie liczebności klas;

2. rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu);

3. automatyczne przechodzenie na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach;

4. zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii;

5. doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji;

6. wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników);

7. wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty;

8. wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty;

9. doposażenie placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom i zapewnić im możliwość kształcenia;

10. utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli oraz specjalistów wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bezpłatna i jednolita w całym kraju platforma edukacyjna powinna zawierać m.in.:

• e-zasoby do kształcenia dla wszystkich uczniów, dostosowane do wymogów podstawy programowej,

• materiały edukacyjne instytucji nauki i kultury,

• narzędzia dla nauczycieli tworzących własne zasoby,

• poradniki dla uczniów i rodziców: jak efektywnie korzystać z e-zasobów i organizować naukę w domu,

• szkolenia on-line dla nauczycieli o różnym poziomie zaawansowania,

• platformy dla szkół integrujące pracę nauczycieli w danej placówce,

• komunikator do prowadzenia wideokonferencji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

11. zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu wszystkim uczestnikom zdalnego kształcenia;

12. modyfikacja podstawy programowej kształcenia dla wszystkich typów szkół poprzez dostosowanie jej do możliwości zdalnego kształcenia;

13. opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;

14. kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

15. zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;

16. zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;

17. uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;

18. opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;

19. stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych z klasy (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę);

20. zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom;

21. prowadzenie dialogu społecznego i konsultowanie ze środowiskiem projektów aktów prawnych.