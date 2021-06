Spotkanie prezydentów Polski i Mołdawii. "Konieczne zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach"

Zaznaczył, że „konieczne jest zachowanie integralności terytorialnej Mołdawii w międzynarodowo uznanych granicach”.

- To sprawa fundamentalna i zawsze będziemy wspierali Mołdawię we wszystkich jej działaniach, które do tej integralności będą zmierzały; które będą powodowały, że sytuacja w kraju będzie stabilniejsza, a Mołdawia przez to będzie stawała się krajem mocniejszym i bardziej zintegrowanym. To ma – oczywiście – fundamentalne znaczenie – przekazał Duda podczas konferencji.