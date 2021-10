Spotkanie prezydentów Polski i Litwy. Przywódcy oczekują dalszych sankcji UE wobec Białorusi

Rozpoczęła się wizyta oficjalna Prezydenta RP Andrzeja Dudy i pierwszej damy w Republice Litewskiej. W Wilnie polską parę prezydencką przywitali prezydent Litwy Gitanas Nausėda z żoną. Po rozmowach w cztery oczy i z udziałem delegacji, prezydenci obu krajów wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Rady Prezydentów Polski i Litwy z udziałem przedstawicieli ministerstw obrony i spraw zagranicznych obu krajów.

Po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą Andrzej Duda przekazał na konferencji prasowej, że Polska „z całą odpowiedzialnością” podchodzi do ochrony granicy Polski przed kryzysem migracyjnym, wywołanym przez reżim Łukaszenki.

– My się przecież zobowiązaliśmy wobec naszych europejskich partnerów, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jako kraj członkowski strefy Schengen w ramach Unii Europejskiej, że będziemy strzegli granicy, że będziemy to czynili w sposób odpowiedzialny, że nie będziemy dopuszczali do nielegalnej migracji, nielegalnego wkraczania na teren UE i strefy Schengen – powiedział Andrzej Duda.