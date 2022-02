Spotkanie PO ws. bezpieczeństwa. Poseł Piotr Kaleta: Działanie medialne, które w wybitny sposób szkodzi Lidia Lemaniak

fot. Facebook/Platforma Obywatelska

– To tylko działanie medialne, które w wybitny sposób szkodzi. Lider Platformy Obywatelskiej chce pokazać, że jest jakimś człowiekiem decyzyjnym, a nie jest. Jedyne, co Donald Tusk może w tej sytuacji zrobić, to nie przeszkadzać – powiedział, komentując spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, które zorganizował Donald Tusk, Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej.