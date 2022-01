Spotkanie Pierwszej Damy i posłanek Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o nowelizację Prawa oświatowego

"Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, w odpowiedzi na nasz apel, zaprosiła nas na spotkanie 24 stycznia o 12:00 do Pałacu Prezydenckiego. Przedstawimy jej wszystkie zagrożenia wynikające z lex Czarnek" – poinformowała na Twitterze Katarzyna Lubnauer.

Jak przekazuje Pałac Prezydencki, to sama pierwsza dama była inicjatorką spotkania z posłankami opozycji. - Spotkanie zorganizowane jest po to, by panie posłanki mogły przedstawić swoje stanowisko i swoje uwagi w tej sprawie. Pałac Prezydencki jest otwarty dla wszystkich - powiedział Wirtualnej Polsce szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Apel posłanek KO

W swoim apelu do Pierwszej Damy posłanki KO zaapelowały o „pilne spotkanie dotyczące przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, potocznie zwanej jako »Lex Czarnek«”.