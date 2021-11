Spotkanie Morawieckiego z premierem Słowenii. „Zjednoczeni możemy powstrzymać imperialne zakusy Rosji”

- Już od dłuższego czasu rozmawiamy o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą - mówił po spotkaniu z premierem Słowenii szef polskiego rządu. - Spotkanie dzisiaj było budujące, ponieważ pan premier świetnie rozumie zależności, problemy, z którymi się spotykamy - dodał.

Zaznaczył, że oba państwa, zjednoczone, mogą powstrzymać imperialne zapędy Rosji.

Morawiecki odniósł się do kryzysu migracyjnego z 2014 i 2015 roku. Stwierdził, że to właśnie one przyczyniły się do Brexitu. Podkreślił, że unijna polityka była wtedy błędna.