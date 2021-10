Spotkanie ministrów obrony NATO. Mariusz Błaszczak: Jest duże zrozumienie dla problemu, z którym Polska ma do czynienia

Szef polskiego MON przekazał, że podczas spotkania poruszył kwestię sytuacji na granicy polko-białoruskiej. – Dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że to co się dzieje, to czym wykazuje się reżim Łukaszenki ma poparcie strony rosyjskiej i leży w jej interesie – zaznaczył.

Błaszczak poinformował także, że „ jest duże zrozumienie dla problemu, z którym Polska ma do czynienia”.