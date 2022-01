Spotkanie KO z Pierwszą Damą ws. noweli prawa oświatowego. Posłanki zdradziły, jak przebiegła rozmowa

Stwierdziła, że „to jest bardzo obiecująca informacja, to popatrzenie na szkołę oczami nauczyciela, oczami osoby, która kiedyś w szkole pracowała i która może być sprzymierzeńcem w naszych działaniach, by >>lex Czarnek<< odrzucić”.

– I w końcowym efekcie zgodziła się z nami, że są to niebezpieczne zapisy dla polskiej szkoły, że są to zapisy, które mogą spowodować zamknięcie szkoły przed organizacjami pozarządowymi, że ten nadzór kuratora nad zatrudnianiem i zwalnianiem dyrektora jest również zbyt duży i w konsekwencji może przynieść szkodę szkole i uczniom, jak również sprawa przekazywania danych osobowych nauczycieli pomiędzy bazami bez takiej konieczności rzeczywistej, też jest procederem niebezpiecznym – dodała.

Z kolei posłanka Kinga Gajewska przekazała, że Pierwsza Dama podzieliła ich obawy co do zapisów ustawy. – Przede wszystkim w tych trzech przypadkach, czyli zwalniania dyrektora bez wypowiedzenia, wzrostu kompetencji kuratorów oświaty - jeśli chodzi o wpuszczanie organizacji pozarządowych do szkół i trzecie - jeśli chodzi o zapisy dotyczące inwigilowania nauczycieli. I jako była nauczycielka wyraziła się dosyć jasno, co uważa o ustawie – mówiła.

Dodała, że Pierwsza Dama obiecała posłankom KO, że „będzie rozmawiała z prezydentem, swoim mężem o tych zapisach i przedstawi argumenty, które zaprezentowały”.

13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe – zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych.