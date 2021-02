Spotkanie klubów opozycyjnych ws. wolności mediów. Dworczyk: Opór przed płaceniem podatków

Szef PO Borys Budka zapowiedział dziś, że w przyszłym tygodniu kluby opozycyjne spotkają się, aby wygracować wspólne stanowisko „jeśli chodzi o kwestie wolności mediów”. - To sprawa fundamentalna, to przede wszystkim filar demokracji, wolna, nieskrępowana debata – mówił polityk podczas konferencji prasowej.

Czas próby dla Gowina

Budka zapowiedział, że do rozmów zaproszony zostanie także lider Porozumienia Jarosław Gowin, który „wielokrotnie wypowiadał się o takich wartościach jak wolność, przedsiębiorczość czy konieczność utrzymania miejsc pracy”. - Tak panie premierze, to jest czas próby. Wierzymy, że wspólnie będzie w stanie wypracować dobre stanowisko i zablokować ten bardzo szkodliwy projekt ustawy. Ale to również zaproszenie dla Szymona Hołowni. Mało kto zna tak dobrze kwestie mediów jak lider Polski 2050 – mówił szef PO.

Nowacka: PiS wybrał TVP zamiast zdrowia

Obecna na konferencji posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka przypomniała od dofinansowaniu mediów publicznych z budżetu państwa. – Dwa miliardy dla TVP leżały na stole. Albo onkologia, albo TVP. Co wybrał PiS? Wybrał dwa miliardy rocznie na TVP, a teraz uważa, że udając, że zbiera pieniądze na zdrowie uderzy w media. Dzisiaj uderzą w średnich, jutro uderzą w tych najmniejszych – mówiła.