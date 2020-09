Spotkanie kierownictwa PiS zakończone. Partia rządząca wciąż czeka na odpowiedź Zbigniewa Ziobry na warunki przedstawione przez PiS

Jedynie krótkie oświadczenie wydała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska w oświadczeniu dla PAP. W tym oświadczeniu mówi lakonicznie o tym, że PiS jest gotowy na wszystkie scenariusze. - Zależny nam na współpracy, by realizować program, ale musi to być współpraca konstruktywna.

Z kolei dr Bartłomiej Biskup, rozmówca Polsat News uważa, że takie przeciąganie może się zakończyć tym, że PiS straci cierpliwość i zaproponuje inny wariant rządzenia, bez koalicjanta z Solidarnej Polski.

Wariant bez Solidarnej Polski spowoduje, że partia rządząca będzie musiała szukać głosów, by przeforsować swoje projekty, a nie liczyć na przypadkowe poparcie montowane ad hoc.

Dr Rafał Chwedoruk pytany przez Polsat News o komentarz do środowych wydarzeń (a właściwie ich braku) uważa, że Zbigniew Ziobro toczy grę negocjacyjną. Jak przypomina, już raz Zbigniew Ziobro opuszczał PiS i nie wyszło to politykowi na dobre. Prawdopodobne jest więc to, że drugiego razu nie będzie. Przy okazji przywołał słynny apel prezesa PiS z apelem, by Ziobro wrócił na łono partii.