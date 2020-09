Spotkanie kierownictwa PiS. Tematem przyszłość Zjednoczonej Prawicy. "Wszystko jest na najlepszej drodze"

- Wszystko jest na najlepszej drodze, ale o tym powiemy dopiero około godz. 15-16 - powiedział dziennikarzom w Sejmie szef klubu PiS Ryszard Terlecki, podaje Polsat News.

Ponadto Ryszard Terlecki miał powiedzieć, że jest optymistą, bez względu na to czy Zjednoczona Prawica "zostanie odchudzona o Solidarną Polskę". Dopytywany przez dziennikarzy o ty czy Solidarna Polska za bardzo się "rozpychała"w Zjednoczonej Prawicy, potwierdził to odpowiadając, że "za bardzo chcieli się rozepchać, my im to uniemożliwiliśmy i teraz zobaczymy, czy oni zaakceptują nasze stanowisko". Jednocześnie stwierdził, że posłowie SP "będą trochę skromniejsi" jeśli pozostaną w koalicji.

Przypomnijmy, w środę na antenie Polskiego Radia poseł PiS Krzysztof Sobolewski przekazał, że w środę odbędzie się spotkanie prezydium partii, na którym będą toczyć się rozmowy o decyzji Zbigniewa Ziobry oraz o dalszym postępowaniu.