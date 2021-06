Spotkanie Bidena z Johnsonem: nowa Karta Atlantycka, figle pogody i uziemiona "Bestia" w Kornwalii

Karta Atlantycka z 1941 roku została opracowana na pokładzie brytyjskiego pancernika Prince of Wales oraz amerykańskiego okrętu USS Augusta. Podczas spotkania obaj politycy zapoznali się z oryginalną Kartą Atlantycką, nim pod-pisali jej obecną wersję. Nowa Karta Atlantycka koncentruje się na zagrożeniach dla nowoczesnych demokracji, co podkreślał Biały Dom przed podróżą Bidena, gdy Ameryka obawia się rosnących wpływów Rosji i Chin.

Podczas rozmów Biden i Johnson zobowiązali się do jak najszybszego otwarcia korytarza podróży między USA a Wielką Brytanią. Ustanowili też nową „Kartę Atlantycką”, wzorowaną na tej, którą stworzyli Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt podczas II wojny światowej.

Obszary, w których obaj przywódcy zobowiązali się współpracować, obejmują obronę demokracji, potwierdzenie znaczenia bezpieczeństwa zbiorowego oraz budowa sprawiedliwe-go i zrównoważonego globalnego systemu handlowego.

Biden nazwał zmiany klimatyczne wielkim zagrożeniem dla świata. Kiedy podszedłem do czołgu, gdy po raz pierwszy zostałem wybrany wiceprezydentem USA, wojskowi posadzili mnie w środku i gdy padło pytanie o to, jakie jest największe zagrożenie dla Ameryki, wojskowi powiedzieli, że jest nim globalne ocieplenie.

Plany na pierwsze spotkanie polityków zaczęły się kiepsko, gdy zespół Bidena został zmuszony do uziemienia Marine One z powodu deszczu i mgły. Biden musiał też podróżować mniejszym samochodem, bo jego zwykły środek transportu, limuzyna zwana „Bestią”, okazała się zbyt duża, by zmieścić się na wiejskich drogach Kornwalii.