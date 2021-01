Sposoby na kaca. Jak pozbyć się kaca po sylwestrze? Najlepszy sposób na zatrucie alkoholowe? Przeczekać, aż alkohol z nas „wyparuje”

Trudno uniknąć kaca - zwłaszcza o tej porze roku. Dobrze wiemy, że nie stanowi on przyjemnego doświadczenia. Jakie są najlepsze sposoby na kaca?

Zmęczenie, odwodnienie, bóle głowy, mięśni, zawroty głowy, nudności, ogólne rozedrganie i szybsze bicie serca. Takich objawów - przynajmniej częściowo - doświadcza trzy czwarte z nas po wypiciu dużej ilości alkoholu. Kacem zajmuje się najnowsza publikacja zamieszczona w czasopiśmie „Addiction”. Takie mizerne samopoczucie towarzyszy nam średnio przez sześć i pół godziny. Przy czym jedna na osiem osób przyznaje, że jej ostatni kac trwał pół dnia. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Cancer Research UK. Co naprawdę sprawia, że po (prze)piciu czujemy się aż tak źle? I - ważniejsze - co możemy zrobić, aby zmniejszyć nasze „cierpienia”. Odpowiedź badaczy nie brzmi tak optymistycznie, jakbyśmy chcieli. Producenci suplementów i toników wzmacniających pragną, byśmy wierzyli, że nic nas przed kacem nie uratuje. - Dzieje się tak dlatego, bo wciąż nie jesteśmy do końca pewni, co powoduje kaca - mówi zajmujący się badaniem wpływu alkoholu na nasze zdrowie pracownik naukowy University of the West of England w Bristolu, Sean Johnson. Jest on również członkiem Alcohol Hangover Research Group (AHRG).

- Naukowcy mają pewne koncepcje, które obecnie badamy. Nie posiadamy jednak jeszcze dogłębnej wiedzy na temat tego, co dzieje się w naszym ciele w okresie między spożyciem alkoholu a tym, gdy budzisz się, mając poczucie, że jesteś jak wyżęta ścierka - mówi Johnson.

Spożycie 220 ml koreańskiej odmiany soku gruszkowego przed piciem alkoholu ograniczy jego poziom we krwi o 20 procent Na pewno wiemy, że kiedy pijemy, wzrasta zawartość alkoholu we krwi. A im jest wyższa, tym gorszego kaca możemy oczekiwać. Według Johnsona najcięższego doświadczamy wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi osiąga wartość zero, co zwykle następuje od 12 do 14 godzin po przestaniu picia. Dlaczego tak się dzieje? Wprawdzie pozbyliśmy się już alkoholu, ale zostawione przezeń toksyny osiągają swój szczyt.

Czy siłownia to dobry sposób na kaca?

Źródło:

TVN - Kac to wynik [działania] toksycznych substancji, takich jak aldehyd octowy, które są produktami metabolizmu alkoholu i przyczyniają do tego, że pocimy się i odczuwamy nudności. Największe ich stężenie odnotowujemy po 12-14 godzinach od zakończenia picia - mówi Sally Adams, wykładowczyni psychologii zdrowia na uniwersytecie w Bath i członkini AHRG. Wpływ na występowanie objawów kaca ma także wzrost [stężenia] innych substancji chemicznych. - Początkowo alkohol powoduje zwiększenie poziomu odpowiedzialnego za dobry nastrój neuroprzekaźnika dopaminy. Najpierw czujesz się świetnie, potem pojawia się reakcja immunologiczna, która uruchamia cytokiny prozapalne powodujące uczucie gorąca i mdłości - dodaje Adams. Swoją rolę w kwestii „ciężkości” kaca odgrywa także to, co pijemy. Z jego gorszą postacią wiąże się wysoki poziom kongenerów - związków odpowiedzialnych za fermentację. Większy występuje w alkoholach o ciemnym kolorze, takich jak burbon i whisky, mniejszy w „jasnych” - np. dżin i wódka.

Aby uniknąć ciężkiego kaca, zmieńmy rodzaj pitego alkoholu. Co jeszcze? Naukowcy z australijskiej agencji Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization przeprowadzili badania, wykazały one, że wypicie 220 ml koreańskiej odmiany soku gruszkowego przed piciem alkoholu, może zredukować jego poziom we krwi o 20 proc. i kac mniejszy.

Tę konkretną odmianę gruszki sprzedaje się w supermarketach w Wielkiej Brytanii. Jej składniki mają oddziaływać na kluczowe enzymy odpowiedzialne za metabolizm alkoholu - dzięki temu organizm szybciej eliminuje alkohol. - U osób, które spożyły sok gruszkowy, odnotowano obniżenie we krwi poziomu acetaldehydu, toksycznego metabolitu uznawanego za odpowiedzialnego za objawy kaca - piszą w swoim raporcie członkowie CSIRO. W grupie uczestników badania spożywającej sok z gruszki odnotowano niższe nasilenie objawów kaca niż w grupie przyjmującej napój placebo. Zastosowano przy tym 14-punktową skalę pomiaru nasilenia objawów kaca. Alternatywa? Możesz spróbować zwiększyć spożycie szparagów. Wyniki badania z 2009 roku opublikowane w „Journal of Food Science” wykazały, że aminokwasy i minerały zawarte w ekstrakcie z szparagów mogą łagodzić [objawy] kaca i chronić komórki wątroby przed toksynami.

Zdaniem ekspertów takie środki „zapobiegawcze” mogą pomóc. W niczym jednak nie pomoże pita na kacu Krwawa Mary. - Próba leczenia kaca alkoholem jest skazana na niepowodzenie - mówi Laura Veach, pracownik naukowy Wake Forest School of Medicine w Północnej Karolinie. Klin może chwilowo złagodzić mękę przepicia, bo zwiększa ilość alkoholu w organizmie. - To jednak żaden lek na kaca. Zwykła sztuczka maskująca objawy, które w końcu i tak się pojawią - mówi Veach. Mikstury na kaca. Jak je przygotować?

Źródło:

TVN Mamy też złą wiadomość dla pijących starszych osób, ponieważ - tak, tak - z czasem objawy kaca ulegają pogorszeniu. Dlaczego? Bo wraz z wiekiem nasz organizm zatrzymuje coraz mniej wody. Im mniej płynu w organizmie, tym mniej jest on zdolny do rozcieńczania alkoholu, co oznacza, że spożywany alkohol osiąga większe stężenie, a przez to działa z większą mocą.

- Również kobiety w okresie menopauzy są narażone na doświadczanie silniejszego kaca - twierdzi Liz Earle, ekspertka w dziedzinie dobrego samopoczucia i autorka „The Good Menopause Guide”. - W okresie okołomenopauzalnym, i poza nim zawartość wody w organizmie zmniejsza się, a zatem wszelki spożyty alkohol osiąga większe stężenie - pisze Earle.

Johnson dodaje z kolei, że tego rodzaju związek jest naukowo uzasadniony. - Zarówno spożywanie alkoholu, jak i [przechodzenie] menopauzy, wywołuje reakcję immunologiczną oraz powodują podwyższenie poziomu cytokin [...] odpowiedzialnych za podobne w obu przypadkach objawy, jak na przykład uderzenia gorąca. [Spożywanie] alkoholu w połączeniu z menopauzą może prowadzić do podwójnego „uderzenia” - wzmocniona reakcja zwiększa wiele objawów menopauzy takich, jak bezsenność czy zmęczenie - mówi Johnson. Bez względu na wiek, wpływ na stopień dokuczliwości kaca mają również nasze geny, co wyjaśnia, dlaczego niektóre osoby „cierpią” nad ranem bardziej niż inne. - Wszyscy reagujemy na alkohol inaczej. Niektórzy są bardziej wrażliwi na jego działanie niż inni. Jedni znakomicie radzą sobie z metabolizmem alkoholu, co oznacza, że odczuwają mniejsze objawy kaca. Drudzy przeżywają ostre skutki uboczne nawet po niewielkiej wypitej ilości - dodaje Johnson.

Czy wypicie szklanki wody przed snem zapobiega kacowi? Niestety nie, twierdzą eksperci. Chociaż odwodnienie organizmu odgrywa swoją rolę, gdy chodzi o nasilenie kaca, nic nie potwierdza, że ono samo odpowiada za twoje samopoczucie następnego dnia. Gwiazdy zdradzają swoje sposoby na kaca po sylwestrze