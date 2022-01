Sposób wyboru Sousy, jego funkcjonowanie i odejście ośmieszyły polską piłkę. Proces, który przeprowadza Kulesza odbudowuje prestiż [WYWIAD]

Jak odbiera pan fakt, że Paulo Sousa de facto zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia? Minęło już ponad dwa tygodnie od tego momentu, a w dalszym ciągu nie mamy selekcjonera. I nadal w mediach przewija się temat, jaki to Portugalczyk był niedobry. Jak to wpływa na postrzeganie PZPN?

To jest jakiś rodzaj patologii w sporcie. Porzucić reprezentację z dnia na dzień? W tak wrażliwym momencie? Poinformować o tym w święta?! Sposób i moment jaki wybrał Sousa na rozstanie z PZPN były ultra fatalne, wręcz dyskwalifikujące go jako partnera do jakichkolwiek poważnych przedsięwzięć piłkarskich. A jednak chwilę później objął jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów świata, więc wszystko jest tutaj postawione do góry nogami... – mówi Grzegorz Kita. - Zwłaszcza moment odejścia był nieprawdopodobnie fatalny i bardzo źle to wyszło. Chociaż w mojej ocenie - z korzyścią dla polskiej piłki. Dla mnie Sousa był postacią typu Dyzma. Nie bez przyczyny wszyscy piszą, że trafił nam się w reprezentacji rodzaj bajeranta. Tyle że nie obciążył on jakoś bardzo negatywnie tego nowego PZPN. Całe odium spadło na poprzednie władze związku, a konkretnie Zbigniewa Bońka, który nie dość, że tak autorytarnie i w niejasnych okolicznościach wybrał takiego, a nie innego trenera, to jeszcze nie umiał go skutecznie nadzorować. Nie umiał nim zarządzać, nie umiał nawet zbudować silnej pozycji związku w kontaktach z nim. Gdyby relacje były partnerskie i poważne, to przecież nikt nie zadzwoniłby w drugi dzień świąt i nie porzucił reprezentacji po prostu z dnia na dzień. Nie szukałby przede wszystkim nowej pracy. Bo to dowód, że Sousa w istocie lekceważył tych ludzi, z którymi współpracował.