Sportowa Kamera GoPro – sprzęt niezbędny, podczas każdej podróży

GoPro – na jakie parametry w kamerze sportowej zwrócić uwagę?

Jaka powinna być kamera sportowa do zadań specjalnych? Z pewnością wytrzymała, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Na rynku znajdziemy sprzęt odpowiedni do nagrywania pod wodą, odporny na upadki, kurz czy zarysowania. Jaki model GoPro wybrać? W sklepach co roku pojawiają się modele wyposażone w coraz lepsze parametry: nagrywanie w rozdzielczości Full HD czy stabilizację obrazu. Na co zwracać uwagę podczas zakupu własnego modelu kamerki GoPro?

*Mikrofon – zapewni dobrą jakość dźwięku, podczas nagrywania wideo. Ponadto w nowych modelach dostępna jest opcja sterowania kamerą za pomocą głosu.

*Wytrzymała bateria – pozwoli na użytkowanie kamery bez potrzeby doładowywania sprzętu w trakcie dnia.

*Tryb portretowy – z pewnością ucieszy fanów social mediów. Nowe GoPro posiada możliwość nagrywania w pionie, by tworzyć i dzielić się filami wideo w formacie smartfonów.