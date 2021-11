Spór z KE. Marek Suski: Polska nie zapłaci kar zasądzonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Czy Polskę stać, aby płacić milion euro dziennie kary nałożonej na nasz kraj przez TSUE w związku z niezawieszeniem Izby Dyscyplinarnej? O kwestię tę zapytany został w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marek Suski.

– Te kary są nielegalne, więc nie musimy ich płacić. Wiele innych krajów mimo nałożenia kar też ich nie płaci – odparł. Poseł podkreślił, że Polski nie obowiązują wyroki TSUE, które wykraczają poza traktaty zjednoczeniowe z UE. Jego zdaniem, wyrokiem tym Trybunał wykracza poza swoje kompetencje.

– Ponadto do tej pory w UE obowiązywała zasada, że jeśli została ogłoszona zapowiedź zmiany, a proces jest w trakcie realizacji to do tej pory nie stosowano środków przymusu. Mamy do czynienia ze stosowaniem innych standardów wobec Polski, a innych wobec pozostałych krajów – ocenił.