Spór o Turów. Sąd staje po stronie organizacji ekologicznych

O wtorkowej wygranej w sądzie informuje w komunikacie Greenpeace Polska. Wyrok ma związek z decyzją środowiskową z 2020 roku wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska umożliwiającej wstępne przedłużenie koncesji na wydobycie węgla w odkrywce do 2044 roku. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji tej, jak i koncesji odwołały się organizacje pozarządowe, co zdaniem Greenpeace oznacza, że "PGE GiEK nie może z nich korzystać do czasu rozpatrzenia odwołań". "Po uchyleniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej przedłużenie koncesji do 2044 roku nie będzie możliwe w najbliższym czasie" – wskazuje organizacja.

Jak czytamy w komunikacie, przyznając rację organizacjom ekologicznym, sąd przyznał, że „natychmiastowa wykonalność decyzji środowiskowej dla kopalni Turów uniemożliwiła rzetelne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz służy bezprawnemu przyśpieszeniu procesu inwestycyjnego, co jest sprzeczne z Konwencją z Aarhus i Dyrektywą o ocenach oddziaływania na środowisko”.