Spór o kopalnię Turów. Jak widzą sprawę polskie i czeskie media?

Z analizy Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że od września 2020 roku, czyli od momentu, kiedy Czechy podały Polskę do TSUE, w mediach pojawiło się 2,5 tys. publikacji miesięcznie.

Przez rok – od września 2020 do września 2021 – w Czachach na temat Turowa pojawiło się ponad 30 tys. przekazów medialnych. Z kolei w Polsce ten temat w mediach był wzmiankowany średnio 12 tys. razy miesięcznie.

Wyraźna intensyfikacja Turowa w mediach nastąpiła w maju 2021 roku, po wydaniu orzeczenia TSUE, który nakazał zaprzestanie wydobycia węgla do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy krajami. Łącznie do września 2021 roku, odnotowano powyżej 89 tys. materiałów, które dotarły do ponad 2,3 mld potencjalnych odbiorców. W tradycyjnych środkach przekazu znalazło się ok. 40 tys. publikacji, a na Twitterze niemal 45 tys. wzmianek.

IMM zauważa, że początkowo w mediach omawiano orzeczenie TSUE głównie w kontekście możliwej destabilizacji polskiego systemu energetycznego i bezrobocia w regionie.