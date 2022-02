Spór o Izbę Dyscyplinarną. Müller: Liczę, że Solidarna Polska nie chce oddać władzy Lewicy i liberałom

- Z jednej strony jest projekt pana prezydenta, z drugiej projekt posłów PiS. Oba projekty są dobrą platformą do współpracy. My jako rząd przyjmujemy dobrze projekt zarówno pana prezydenta jak projekt poselski. Liczę na to, że te projekty spotkają się w odpowiednim miejscu w Sejmie i że te rozwiązania zostaną przyjęte - powiedział rzecznik rządu w Polsat News.

- Już od jakiegoś czasu deklarowaliśmy, że chcemy te tematy związane z Izbą Dyscyplinarną, z orzecznictwem dyscyplinarnym, rozwiązać. Z jednej strony, żeby system działał bardziej efektywnie, z drugiej, by odblokować ten klincz, który jest z Unią Europejską. W tej chwili mamy dużo większe wyzwania geopolityczne, kolejne niepotrzebne napięcia nam nie są potrzebne. Liczymy, że Unia Europejska zrozumie, że to jest ten moment, w którym należy wycofać się ze sporu, który jest sporem jałowym - podkreślał polityk.