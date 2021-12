Śpiewany „Wieczór trzech króli” w Narodowym – mimo wszystko celne

„Wieczór trzech króli” Williama Szekspira towarzyszy mi całe życie. Pewnie największe wrażenie zrobiła na mnie inscenizacja w Starej Prochowni z połowy lat 70., gdzie grały same kobiety: w tym takie wielkie aktorki jak Irena Kwiatkowska, Ryszarda Hanin i zaskakująco zabawna Zofia Rysiówna (w kluczowej roli Błazna Feste).

Wtedy zwyczaj obsadzania kobiet w męskich rolach (a rzadziej mężczyzn w kobiecych) nie był tak ograny jak dzisiaj. A zarazem sama sztuka prowokuje do rozważań o relacjach miłosnych jakby częściowo ponad podziałem i stereotypem płciowym: Wiolą udającą chłopaka fascynuje się zarówno kobieta, Oliwia, jak i – nie całkiem świadomie – Książę Orsino. No tylko, że o tym dziś opowiada się wprost i często przy użyciu bardzo grubych kresek.

Szekspir jako opera?

Piotr Cieplak przyrządził tę komedię w warszawskim Teatrze Narodowym. Nie brak w jego inscenizacji rozwiązań mocno zbanalizowanych przez obecne teatralne mody. Po raz tysięczny oglądamy szekspirowskich bohaterów w garniturach i t shirtach (Książę pojawia się nawet w ogrodniczkach). Bardzo mnie to nie razi, aczkolwiek choć kraina Iliria jest przestrzenią wymyśloną, to przecież mamy do czynienia z regułami życia społecznego zdecydowanie niedzisiejszymi. Nawet jeśli niektóre dialogi brzmią tak współcześnie.