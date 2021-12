Spider-Man: No Way Home w kinach od 17 grudnia 2021. Gdzie kręcono najnowszy film Marvela? Nowy Jork, Atlanta, może też Islandia Emil Hoff

Spider-Man: No Way Home (tytuł polski: Bez Drogi do Domu) trafi wreszcie do kin 17 grudnia 2021. Reżyser John Watts sam jest chyba superbohaterem, skoro udało mu się skończyć prace nad superprodukcją w środku pandemii koronawirusa. Fani wyczekują na premierę, a Internet pęka w szwach od plotek na temat fabuły i produkcji najnowszego filmu Marvela. Gdzie kręcono film Spider-Man: No Way Home? Czy to prawda, że w rolę Nowego Jorku wcieliła się Atlanta, a ekipa wybrała się nawet na Islandię, by nakręcić niektóre sceny? Oto, co wiemy o filmowych lokacjach najnowszego filmu o Spider-Manie.