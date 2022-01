Spektakl "Radio Mariia" w Teatrze Powszechnym wywołał oburzenie. Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

Ordo Iuris zapowiedziało zawiadomienie prokuratury ws. scen, które prezentuje spektakl "Radio Mariia" w reżyserii Rozy Sarkisian. Sztuka przedstawia Polskę, w której kościoły katolickie zostają zniszczone, świątynie i miejsca kultu zamieniają się w obiekty rozrywkowe, a wierni są prześladowani przez organy ścigania. Podczas jednej ze scen, do kosza na śmieci wyrzucane są krzyże, święte obrazy, portrety papieża i figura Chrystusa. Za katolikami wystawiane są listy gończe.

Ordo Iuris uważa, że to kolejny już "obrazoburczy" spektakl na deskach Teatru Powszechnego. Instytut przypomina sztukę "Klątwa" z 2017 roku, w której dochodziło do znieważania figury Jana Pawła II oraz zniszczenia krzyży. Kilka lat później w tym samym teatrze wystawiono spektakl pod tytułem "Diabły", gdzie miało mieć miejsce nawoływanie do przemocy wobec chrześcijan.