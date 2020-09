Specustawa o walce ze skutkami COVID-19 nie dla wszystkich deweloperów

Monika Jaruzelska: Nie przypominam sobie, żebym komuś siusiała do butów

Czasami dzwonią do mnie w jakiejś sprawie znajomi, rozmawiamy i nagle słyszę: „A tak w ogóle, to nie powinnam z tobą rozmawiać, po tym co zrobiłaś. Jak mogłaś do programu zaprosić Michalkiewicza! Albo Brauna!” Uważają, że pewnych osób zapraszać się nie powinno. Ale dla mnie nie ma takich osób, których bym nie zaprosiła do rozmowy - mówi Monika Jaruzelska