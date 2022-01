SPECJALNIE DLA NAS. Aleksandar Vuković: Nadrzędnym celem jest utrzymanie, ale mam też ustaloną premię za wywalczenie Pucharu Polski

Co pan na to, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki...

Właściwie mnie to nie dotyczy, bo ja nawet nie wiem dokładnie, który już raz wracam do Legii, ale na pewno drugi mam już dawno za sobą. Choć oczywiście wiem, o co panu chodzi w tym stwierdzeniu. Nie nastawiałem się oczywiście, że powrót może nastąpić w tej chwili. Nawet jeśli patrząc na swój wiek i wierząc, że trenerką będę się zajmował się jeszcze kilka ładnych, wiedziałem, że do Legii kiedyś wrócę. Nastąpiło to w niespodziewanym momencie, nie tylko dla mnie, ale sytuacja jest wyjątkowa. Taka, której nie sposób było przewidzieć, a tym bardziej zaplanować.

Wyjątkowa, czy Legia funkcjonuje teraz na wariackich papierach? Z propozycją ponownego przejęcia zespołu zwrócił się do pana Radosław Kucharski, a dzisiaj dyrektorem sportowym jest już Jacek Zieliński. A Kucharskiego nie ma w klubie... Czy to oznacza, że wszystkie ustalenia, które poczyniliście przed świętami, można teraz wyrzucić do kosza?