Specjalne loty na trasie Amsterdam-Atlanta, które pozwolą "odmrozić" długodystansowe połączenia

Dyrektor Grupy Schiphol, Dick Benschop: To ważny krok, aby potwierdzić, że skuteczny system testów pozwala na bezpieczne podróże lotnicze, jednocześnie minimalizując konieczności utrzymywania zakazów podróżowania i kwarantanny.

Wspomniane loty na trasie Atlanta – Amsterdam, objęte specjalną procedurą testów pod kątem COVID będą oferowane od 15 grudnia b.r. cztery razy w tygodniu: dwa loty na pokładzie KLM i dwa linią Delta.

Na pokład będą wpuszczani pasażerowie, którzy poddali się procedurze testów CPR i uzyskali negatywny wynik. Podróżny z Atlanty do Amsterdamu na stronie klm.com lub Delta.com wybiera specjalnie oznaczony lot objęty procedurą testów,

· Na 5 dni przed przybyciem do Holandii wykonuje pierwszy test PCR, a następnie izoluje się do dnia wyjazdu,

· Przed wejściem do samolotu w Atlancie wykonuje szybki test antygenowy,

· Po wylądowaniu w Amsterdamie powtórnie poddaje się testowi PCR.

W przypadku negatywnego wyniku, podróżny jest zwolniony z kwarantanny w Holandii.