Specjalista przekonuje: jest wiele powodów, dla których trzeba zmieniać opony z letnich na zimowe.

O tym, czy powinno się zmieniać opony z letnich na zimowe rozmawiamy z Pawłem Skrobiszem, kierownikiem działu technicznego Continental Opony Polska



1. Zimy w naszym kraju stają się coraz cieplejsze. Czy w tej sytuacji jest sens zmiany opon z letnich na zimowe, co jest i kłopotliwe i kosztowne?

Można powiedzieć, że zimy w Polsce stają się coraz bardziej kapryśne. Zmiany klimatu powodują większą nieprzewidywalność, bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe, a co za tym idzie – potencjalne zagrożenia. Przykładem może być ostatnia zima, która na początku była ciepła, ale po nowym roku zaskoczyła nas opadami śniegu. Najlepiej dopasowanymi oponami do wszystkich, nawet najtrudniejszych warunków drogowych, będą sezonowe opony zimowe. Oczywiście opony całoroczne mogą być dobrym rozwiązaniem, ale pod pewnymi warunkami. W kwestii kosztów, to należy pamiętać, że sezonowa wymiana opon jest również dobrą okazją do sprawdzenia stanu ogumienia, wyważenia kół oraz sprawdzenia innych podzespołów w pojeździe. Użytkując opony całoroczne również należy regularnie kontrolować ich stan i wyważać koła co ok. 10 tys. kilometrów.