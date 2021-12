Specjaliści z Włoch: Przez Omikron nasz kraj zmierza w stronę totalnego lockdownu

Eksperci ds. Zdrowia wezwali włoski rząd do wprowadzenia dużych obostrzeń, bo inaczej kraj będzie narażony na paraliż, kiedy rozprzestrzenia się wysoce zakaźny wariant koronawirusa Omikron.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19, muszą izolować się przez siedem dni, jeśli są zaszczepione - i przez 10 dni, jeśli nie otrzymały szczepionki.

Nino Cartabellotta, szef fundacji zdrowia Gimbe, mówi, że każda zakażona osoba miała średnio od pięciu do dziesięciu bliskich kontaktów i ocenia, że w ciągu dwóch tygodni około miliona osób we Włoszech może zachorować na COVID-19.

Oznaczałoby to, że do kwarantanny może być od 5 do 10 milionów osób, a to nie jest możliwe – powiedział Cartabellotta Radio Cusano Campus.

Fabrizio Pregliasco, wirusolog, powtórzył jego opinię: Jest jasne, że na tym etapie walki z Omikron musimy rozważyć zmiany w sposobie, w jaki działamy, w przeciwnym razie zmierzamy do ogólnego lockdownu.