Specgrupa do walki z pandemią. Kto doradza premierowi

Kiedy staje się naprzeciw takiego wyzwania, jakim jest walka z pandemią, trzeba sięgnąć po fachowców, po najlepszych z najlepszych. Otaczają się nimi szefowie wszystkich rządów, a coraz częściej tworzą całe zespoły ludzi, którzy mają im doradzać, jak skutecznie pokonać koronawirusa

To ma być supergrupa, najlepsi fachowcy do walki z COVID-19. Premier Morawiecki długo trzymał w tajemnicy ich nazwiska. „Często pytają mnie Państwo, kim są Ci mityczni eksperci, z którymi rząd konsultuje kolejne kroki związane z walką z epidemią. Czas ich przedstawić” - napisał wreszcie na swoim facebookowym profilu. W poście premier dodał, że jest osobiście zaszczycony, iż może z nimi pracować. „A oto i oni” - pisze dalej Morawiecki. „Najlepsi z najlepszych, najwspanialsze umysły, jakie polska medycyna ma do zaoferowania. Bardzo dziękuję za ich mądrość i wkład w walkę z COVID-19”. Rada Medyczna przy Głównym Doradcy Premiera ds. COVID-19 powstała w ostatnich dniach października. Wcześniej rząd też miał się konsultować z fachowcami, ale Łukasz Szumowski, ówczesny minister zdrowia, był w tej kwestii bardzo tajemniczy. Dopytywany przez dziennikarzy o to, kto mu doradza, mówił: „Nazwisk oczywiście nie będę wymieniał, bo są to osoby prywatne”, ale dalej zapewniał: „To są naukowcy, którzy tworzą modele, analizują. Rozmawiam z nimi regularnie. Publikują. Dzwonię do nich, oni do mnie. Pytam się o pewne przebiegi i o pewne wątpliwości”.

Powstanie Rady Medycznej przy Głównym Doradcy Premiera ds. COVID-19 nie mogło przejść bez echa. Tym bardziej że premier urządził ze swoimi doradcami telekonferencję. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog napisał na Twitterze: „Po 10 miesiącach pandemii powstała Rada Medyczna: 8 specjalistów chorób zakaźnych+wirusolog. Nikomu nie ujmując, obszar chorób zakaźnych i wirusologii to niewielka część problemu COVID-19. A interniści, pulmonolodzy, immunolodzy, kardiolodzy, specjaliści od choroby zakrzepowej, specjaliści medycyny ratunkowej, medycyny katastrof, diagnostyki laboratoryjnej, pielęgniarstwa, fizjoterapii?”. W rozmowie z „Polską” dr Grzesiowski mówi właściwie to samo. - Doradczy Zespół Medyczny przy premierze, którego skład poznaliśmy po dziesięciu miesiącach pandemii, pod kierunkiem prof. Horbana, krajowego konsultanta chorób zakaźnych, to drużyna złożona z ośmiu zakaźników i jednego wirusologa. Nie ma w stałym składzie tego zespołu internistów, pulmonologów, immunologów, kardiologów, specjalistów zdrowia publicznego, specjalistów od choroby zakrzepowej, medycyny ratunkowej, diagnostyki laboratoryjnej, pielęgniarstwa, rehabilitacji i fizjoterapii. Tymczasem potrzebne jest wielospecjalistyczne spojrzenie na zjawisko, którego wielu aspektów jeszcze nie znamy - mówi nam dr Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog, popularyzator wiedzy - Joe Biden też stworzył zespół doradczy, który ma pomóc w walce z pandemią, ale to grupa fachowców z różnych dziedzin, nie tylko wybitnych naukowców, ale i ludzi, którzy świetnie się komunikują ze społeczeństwem - dodaje dr Grzesiowski.

Bo rzeczywiście, o tym, że Joe Biden zamierza stworzyć zespół superdoradców, którzy pomogą w walce z koronawiru-sem, mówiło się już podczas kampanii wyborczej. Jak podaje CNN, taki zespół już powstał. Znalazł się w nim między innymi Rick Bright, były dyrektor biura zaangażowanego w opracowanie szczepionki na korona-wirusa. Bright złożył oficjalną skargę na Donalda Trumpa. Twierdzi, że ten zlekceważył jego wczesne ostrzeżenia dotyczące koronawirusa, Trumpowi miał się też nie podobać jego sceptycyzm wobec leczenia COVID-19 chlorochiną, dlatego w rezultacie pozbawił Brighta stanowiska. - Naciskano na mnie, żebym pozwolił polityce i kumoterstwu decydować o opiniach najlepszych naukowców, jakich mamy w rządzie - mówił Rick Bright w rozmowie z dziennikarzami. Włączenie Brighta do zespołu, ma pokazać, że Joe Biden ma zupełnie inny stosunek do pandemii i walki z nią, niż wciąż urzędujący prezydent Donald Trump.

- W wielu krajach, które dobrze radzą sobie z komunikacją społeczną podczas pandemii, główne twarze walki z wirusem to naukowcy, lekarze, pielęgniarki, specjaliści od mediów, a nie politycy. Komentując rolę ekspertów w walce z pandemią w Polsce, warto spojrzeć na zespół doradców, których powołał właśnie prezydent elekt Joe Biden 10 listopada 2020 roku. W jego skład wchodzą naukowcy, lekarze i specjaliści zdrowia publicznego oraz popularyzatorzy zdrowia - mówi dr Grzesiowski. I wylicza: David Kessler - pediatra, specjalista zdrowia publicznego, były komisarz ds. żywności i leków, Vivek Murthy - były główny chirurg kraju, Marcella Nunez-Smith - specjalistka chorób wewnętrznych, Rick Bright - immunolog, wakcynolog, były szef BARDA, Luciana Borio - specjalistka chorób zakaźnych, Ezekiel Emanuel - onkolog, etyk medyczny, Atul Gawande - chirurg, popularyzator nauki, specjalista zdrowia publicznego, Eric Goosby - specjalista walki z gruźlicą, Celine Gounder - specjalistka chorób zakaźnych, internistka, epidemiolog, filmowiec, dziennikarka medyczna, Julie Morita - specjalistka zdrowia publicznego, Michael Oster-holm - epidemiolog, Loyce Pace - specjalistka zdrowia publicznego, Robert Rodriguez - specjalista medycyny ratunkowej. Ale też sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie napawa optymizmem, jest tam najwięcej na świecie przypadków zakażeń i zgonów z powodu COVID-19.

Powołany przez Bidena zespół ds. COVID-19 przez najbliższe miesiące będzie współpracował z zespołem powołanym wcześniej przez Trumpa. Także Anthony Fauci, wybitny wirusolog, który doradzał Donaldowi Trumpowi i pięciu innym amerykańskim prezydentom, nie zamierza rezygnować ze swojej pracy, kiedy rządy obejmie Joe Biden. Zresztą, sam Joe Biden napisał na Twitterze, że „potrzebujemy prezydenta, który faktycznie wysłucha ekspertów takich jak dr Fauci”, czym zrobił ukłon w stronę naukowca, którego relacje z Donaldem Trumpem nie układały się w ostatnim czasie najlepiej. Ale wracając na nasze podwórko, w Polsce na czele powstałej właśnie grupy ekspertów stoi prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. Covid-19. „Prof. Andrzej Horban to wybitny specjalista, autorytet w swojej dziedzinie i krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, z którego opinii i rad korzystałem od czasu wybuchu pandemii. Dziś zdecydowałem, że stanie on na czele nowej, specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych. Formalizujemy naszą dotychczasową współpracę i wciąż ulepszamy procedury, korzystając z najlepszych umysłów i źródeł wiedzy, jakie ma do zaoferowania Polska i świat” - napisał szef polskiego rządu.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd pracuje nad zabezpieczeniem sprawnego funkcjonowania służby zdrowia w dobie pandemii. „Pracujemy bez przerwy nad zabezpieczeniem sprawnego funkcjonowania służby zdrowia. Liczy się każdy dzień, każdy lekarz, każda wyciągnięta dłoń” - czytamy dalej we wpisie szefa rządu. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dopytywany przez dziennikarzy też zapewniał, że grono doradców epidemiologicznych, z krajowym konsultantem ds. chorób zakaźnych prof. Andrzejem Horbanem na czele, będzie w sposób kompetentny i krytyczny patrzyło na działania rządu, wesprze rząd w walce z COVID-19. O prof. Horbanie wypowiadał się w samych superlatywach. Profesor od dawna ma współpracować z Radą Ministrów.

- Współpraca i koordynacja w ramach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i prac rządu w zakresie epidemii będą wspierane przez wiedzę nie tylko pana profesora, ale również wskazanych przez niego współpracowników, którzy wejdą w skład tej rady. To są lekarze, wirusolodzy, osoby z tytułami profesorskimi - powiedział Dworczyk.

Dzisiaj już wiemy, kto wchodzi w skład supergrupy do walki z COVID-19. Prof. Magdalena Marczyń-ska to pediatra z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obok niej, tę specjalizację będzie reprezentował prof. hab. n. med. Jacek Wysocki, który pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dr Robert Flisiak to internista, specjalista chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Prof. Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest ordynatorem Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkow-skiego. Jego specjalności naukowe: choroby wewnętrzne (wątroba i drogi żółciowe), choroby zakaźne, hepatologia zakaźna, zakażenia HIV. Prof. Tomasz Laskus jest lekarzem chorób zakaźnych i immunologiem, współodkrywcą pozawątrobowej lokalizacji HCV. Pracuje w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Prof. Anna Piekarska to internistka i specjalistka chorób zakaźnych z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dr Miłosz Parczewski specjalizuje się w chorobach zakaźnych, pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medyczny w Szczecinie. Prof. Krzysztof Tomasiewicz to lekarz chorób zakaźnych i hepatolog Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pracuje w tamtejszej Klinice Chorób Zakaźnych.

Prof. Krzysztof Pyrć jest biologiem i biotechnologiem, specjalistą w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii, pracuje także jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prof. Radosław Owczuk to specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, wywodzi się z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dr Agnieszka Mastalerz--Migas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu kieruje Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej i jest krajową konsul-tantką w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Dr Iwona Paradowska-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH jest krajową konsultantką w dziedzinie epidemiologii. Dr Artur Zaczyński to neurochirurg z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, a prof. Małgorzata Pawłowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pełni też funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W zespole znaleźli się też: prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dr Konstanty Szułdrzyński, anestezjolog z Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Portal.abczdrowie.pl przepytał kilku wybranych przez premiera doradców, bo wielu z nich dość krytycznie podchodziło do dotychczasowej polityki rządu w walce z koronawirusem. - Od początku epidemii koronawirusa w Polsce powtarzałem, że rząd nie słucha ekspertów. Zwłaszcza dotyczyło to byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który uważał, że wie wszystko najlepiej. Efekty jego działań odczuwamy do dzisiaj, już nie wspominając o wyrzuconych w błoto 120 mln na testy antygenowe czy legendarnym zakupie respiratorów. Więc kiedy zaproponowano mi wejście w skład zespołu doradców premiera, nie mogłem odmówić - powiedział portal.abczdrowie.pl prof. Robert Flisak. I dodał, że dotychczas odbyły się dopiero 3 spotkania. Ich efekty ocenia pozytywnie.

- Część rzeczy, które sugerowaliśmy podczas tych spotkań, wzięto pod uwagę i wcielono w życie. Przykładem jest zmiana sposobu finansowania świadczeń na pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Intencje były dobre, ale w projekcie Ministerstwa Zdrowia były zawarte błędy, które mogłyby doprowadzić do załamania całego systemu. To jest przykład rozdźwięku między teorią a praktyką. Zasugerowaliśmy zmiany, które zostały przyjęte - stwierdził prof. Flisiak. Prof. Krzysztof Tomasiewicz, który również dołączył do Rady Medycznej, podkreślił, że dobrze, iż taka rada powstała, bo zebrani w niej fachowcy mają różne spojrzenia na decyzje rządu, nierzadko podchodzą do nich krytycznie. Na razie większość ich sugestii są brane pod uwagę. - Priorytetem powinno być zapewnienie łóżek i możliwości leczenia chorym pacjentom, a druga kwestia to niedopuszczenie do wzrostu liczby zakażeń, a więc przecięcie dróg szerzenia się wirusa. Temu ma służyć wprowadzanie niektórych obostrzeń, a przede wszystkim my cały czas wnioskujemy, żeby te obostrzenia, które już są były respektowane - powiedział portal.abczdrowie.pl profesor.

Prof. Krzysztof Simon nie ukrywa, że sytuacja wygląda źle, że straciliśmy kompletnie kontrolę nad epidemią. - Opiniuję tylko sprawy dotyczące medycyny, a nie polityki. Nie ukrywam, że mam zróżnicowane poglądy na otaczającą rzeczywistość, natomiast oferujemy po prostu swoją wiedzę i umiejętności. Do tej pory były trzy posiedzenia, gdzie dyskutowaliśmy nad mechanizmami organizacji szpitali, lecznictwa - stwierdził.- My się ekscytujemy tym, że jest 27 czy 28 tys. przypadków - tyle zdiagnozowaliśmy, ale to są najczęściej przypadki objawowe. Biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało w innych krajach, to objawowe przypadki to jest jedna piąta, może jedna czwarta wszystkich przypadków osób zakażonych. Teoretycznie możemy mieć nawet sto tysięcy dziennie nowych zakażeń, co oznacza, że straciliśmy kompletnie kontrolę nad epidemią, ona idzie swoim własnym rytmem - dodał. Cóż, niezależnie od tego, czy zespół doradców premiera Morawieckiego mógłby być poszerzony o ludzi innych specjalizacji, czy specjalności, czy nie - dobrze, że taka doradcza grupa w ogóle powstała. Chciałoby się powiedzieć, lepiej późno niż wcale.

