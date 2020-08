Spadające gwiazdy, które wybrały Polskę. Największe nazwiska w historii ekstraklasy

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Kluby polskiej Ekstraklasy nie mają wielu argumentów na to, by skusić choćby drugoplanowych zawodników na europejskiej scenie. Czasem udaje się ściągnąć zawodnika o uznanej renomie, ale najczęściej zmagającego się z problemami lub szykującego do emerytury. Z tego powodu radzą sobie na naszych boiskach różnie. Oto największe nazwiska w historii ekstraklasy. Pamiętacie wszystkich?



