Spada spożycie piwa w Polsce. "Przed pandemią piwo kosztowało w lokalu 12 zł, to teraz cena wzrośnie do 17 zł, a będzie jeszcze drożej"

W statystykach udostępnianych przez PARPA udział piwa w strukturze spożycia napojów alkoholowych w procentach, w przeliczeniu na czysty alkohol wyniósł w 2020 roku 53,5 proc. Jest to najniższy udział piwa w strukturze rynku od 2003 roku, kiedy wyniósł on 52,2 proc. Obecnie spożycie piwa (w przeliczeniu na czysty alkohol) wynosi 5,1 litra per capita, co jest najniższym wskazaniem od 2010 roku.